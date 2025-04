De onde vem o dinheiro do Corinthians? Veja principais receitas

Mesmo em um ano turbulento fora de campo, o Corinthians bateu recorde de arrecadação em 2024, com uma receita bruta de R$ 1,115 bilhão. Os dados foram divulgados pelo próprio clube e publicados pelo ge, que teve acesso ao balanço financeiro do primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

A maior parte do faturamento veio da venda de jogadores, que movimentou mais de R$ 330 milhões. A seguir, aparecem os valores recebidos por direitos de transmissão e patrocínios.

💰 Principais fontes de receita do Corinthians em 2024

Venda de atletas – R$ 338,4 milhões

– R$ 338,4 milhões Direitos de transmissão – R$ 295 milhões

– R$ 295 milhões Patrocínios e publicidade – R$ 253,7 milhões

– R$ 253,7 milhões Matchday (bilheteria e eventos) – R$ 93,9 milhões

– R$ 93,9 milhões Premiações, Fiel Torcedor e loterias – R$ 70,6 milhões

Somados, esses valores colocam o Timão entre os clubes que mais arrecadaram no futebol brasileiro em 2024.

⚠️ Déficit e dívidas em alta

Apesar da receita histórica, o Corinthians fechou o ano com déficit de R$ 181,7 milhões e viu sua dívida disparar para R$ 2,5 bilhões — aumento de R$ 600 milhões em relação a 2023.

continua após a publicidade

Segundo o clube, a maior parte desse montante (R$ 1,8 bi) é referente a obrigações próprias, enquanto R$ 668 milhões estão ligados ao financiamento da Neo Química Arena. A diretoria atual alega que herdou pendências da administração anterior.

Agora, o balanço será analisado pelos órgãos internos do clube, como o Conselho Fiscal, o CORI e o Conselho Deliberativo. A aprovação ainda será votada e, caso rejeitada, poderá gerar mais uma crise política no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.