Quanto Madison Keys ganhará pelo título do Australian Open?

O mundo do tênis é conhecido pelas cifras robustas oferecidas aos atletas. Na edição de 2025 do Australian Open não foi diferente, a norte-americana Madison Keys faturou uma bolada na premiação ao vencer a bielorussa Aryna Sabalenka na final, realizada neste sábado (25).

Madison Keys 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual em premiação, pela conquista do Australian Open — o primeiro título de Grand Slam da norte-americana na carreira. Este valor representa um aumento de 350 mil dólares, em relação ao do ano passado. A informação foi publicada pelo site "Infomoney".

Após bater a número dois do mundo, Iga Swiatek, a norte-americana Madison Keys, 14ª colocada, também surpreendeu Aryna Sabalenka, líder do ranking, e conquistou o primeiro Grand Slam da temporada.

Madison Keys beija troféu do Australian Open de 2025 (Foto: Martin Keep/AFP)

Keys precisou de 46 torneios de Grand Slam para levantar seu título nesta que foi sua segunda final da carreira — a última havia sido em 2017. A tenista concluiu uma série incrível na Austrália com 12 vitórias, contando com o título do WTA 500 de Adelaide.

Com o título, Madison Keys pegará o elevador e subirá do 14º lugar, para o 7º no ranking da WTA. Apesar da derrota, a bielorussa permanecerá na primeira colocação.