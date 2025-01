Madison Keys brilha, impede feito de Sabalenka e é campeã do Australian Open

Tivemos surpresa na final feminina do Australian Open neste sábado (25). Após bater a número dois do mundo, Iga Swiatek, a norte-americana Madison Keys, 14ª colocada, também surpreendeu Aryna Sabalenka, líder do ranking, e conquistou o primeiro Grand Slam da temporada.

Sabalenka buscava ser a primeira desde Martina Hingis a ser tricampeã do torneio (venceu entre 1997 e 1999). No entanto, a estadunidense de 29 anos impediu o feito da adversária ao vencer com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5. Além disso, a campeã quebrou uma sequência de 20 vitórias seguidas da bielorussa no torneio.

Madison Keys, por sua vez, precisou de 46 torneios de Grand Slam para levantar seu título nesta que foi sua segunda final da carreira — a última havia sido em 2017. A tenista concluiu uma série incrível na Austrália com 12 vitórias, contando com o título do WTA 500 de Adelaide.

Madison Keys comemora após vencer a final do Australian Open de 2025 (Foto: Martin Keep/AFP)

Como foi a vitória de Madison Keys sobre Sabalenka no Australian Open?

Keys começou com tudo na partida e foi mais efetiva em uma primeira parcial com sete quebras de serviço. A norte-americana marcou 6/3 e levou o primeiro set. No segundo, o número de erros da tenista aumentou ao passo que Sabalenka foi vencendo os pontos e, com duas quebras, abriu 5 a 1. A bielorussa fechou a parcial em 6/2.

Aryna Sabalenka se lamenta durante decisão do Australian Open (Foto: David Gray/AFP)

O set derradeiro foi decidido saque a saque. Favorita na decisão, Sabalenka pressionou mais durante os pontos, mas a adversária resistiu. Mesmo com dificuldade, Keys foi confirmando os pontos e no 12º game comum soltou o braço, jogou muito e fechou a partida.

Com o título, Madison Keys pegará o elevador e subirá do 14º lugar, para o 7º no ranking da WTA. Apesar da derrota, a bielorussa permanecerá na primeira colocação.