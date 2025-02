João Fonseca: Confira os próximos compromissos do tenista brasileiro

João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, definiu seu calendário de competições após uma saída precoce do Rio Open. O atleta, que conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, competirá no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, a partir da primeira semana de março. Veja a agenda completa:

Próximas competições de João Fonseca

O atleta participará do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, a partir da primeira semana de março. João recebeu um convite para a chave principal do torneio, evitando o qualificatório. Seu ranking atual não garantiria uma entrada direta, o que torna o convite um reconhecimento de seu talento. A chave principal começa em 5 de março e se estende até 16 de março com a final.

O calendário de Fonseca também inclui o Challenger de Phoenix, no Arizona, de 10 a 16 de março. Sua participação depende dos resultados em Indian Wells, pois as datas podem coincidir com as fases finais do Masters 1000. Caso avance até as oitavas, o brasileiro não irá disputar o Challenger. Além disso, Fonseca está confirmado para o Miami Open, que inicia em 19 de março na Flórida. Este será seu primeiro Masters 1000 na costa leste americana.

Durante o intervalo entre o Rio Open e o Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca optou por não disputar o ATP 250 de Santiago e o ATP 500 de Acapulco. De acordo com a equipe do jogador, João vai usar os próximos dias para descansar, e também se preparar para a transição de superfície, uma vez que Indian Wells, Phoenix e Miami são disputados em quadras duras.

João Fonseca comemora vitória sobre Francisco Cerundolo no ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)

