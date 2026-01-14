Quanto o Real Madrid vai pagar de multa rescisória para Xabi Alonso?
Salário do treinador variava entre 7 e 9 milhões de euros por temporada (entre R$ 43 e 56 milhões)
O Real Madrid anunciou, na segunda-feira (12), a demissão do treinador Xabi Alonso, após o vice campeonato da Supercopa da Espanha. Contratado no último verão europeu, o treinador assinou vínculo de três temporadas com o clube espanhol, que pagou entre 12 e 15 milhões de euros ao Bayer Leverkusen para acertar sua contratação. O salário acordado com o técnico variava entre 7 e 9 milhões de euros por temporada (entre R$ 43 e 56 milhões).
Apesar do contrato de longo prazo, o Real não será obrigado a quitar os três anos previstos. De acordo com a rádio espanhola "Cope", havia uma cláusula específica no vínculo que foi acionada com a demissão ainda no primeiro ano. Pelo acordo, o clube precisava arcar apenas com o valor correspondente à temporada em curso, o que limita a indenização a um montante entre 7 e 9 milhões de euros.
Xabi Alonso chegou ao Real Madrid em junho de 2025, antes do início do Mundial de Clubes, e teve passagem marcada por desconexão com o vestiário, principalmente os brasileiros Vini Jr e Endrick. Para o lugar, os Merengues promoveram Álvaro Arbeloa, que estava no Castilla.
Motivos da saída de Xabi Alonso do Real Madrid
A saída do treinador surpreende por acontecer após uma passar por uma turbulência maior na temporada, principalmente após a sequência negativa em La Liga e Champions League, em que fez oito jogos e somou apenas duas vitórias. No histórico geral, Xabi deixa o Real Madrid 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.
O retrospecto de Xabi mascara um colapso recente. Até 1º de novembro, o time era impecável, com 17 vitórias em 20 jogos e liderança isolada de LaLiga. No entanto, nos últimos 72 dias, o rendimento despencou para apenas 50% de aproveitamento. Derrotas para Liverpool, Manchester City e, por fim, a perda do título da Supercopa para o Barcelona, foram fatais para a continuidade do projeto.
Além disso, segundo o jornal espanhol "As", havia uma convicção interna de que Xabi Alonso não conseguiu conectar sua filosofia ao vestiário. O DM e a cúpúla do Real Madrid expressaram sérias dúvidas sobre o preparo físico do elenco, notando que o time "não rendia" mesmo quando os jogadores se esforçavam ao máximo.
