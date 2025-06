Quanto Marcus D’Almeida recebeu pelo título da Copa do Mundo de Tiro com Arco?

Marcus D'Almeida brilhou mais uma vez no cenário internacional do tiro com arco. Neste domingo (8), o brasileiro de 27 anos conquistou o título da terceira etapa da Copa do Mundo 2025, realizada em Antália, na Turquia, com uma performance dominante do início ao fim.

Além do ouro e da vaga nas finais do torneio, o atleta também garantiu uma premiação de 4.500 francos suíços, equivalente a cerca de R$ 30.420,considerando a cotação atual.

💵 Premiação em Antália e o que vem pela frente

A etapa em Antália faz parte do circuito da Archery World Cup Series (AWCS). Segundo o regulamento da World Archery, os valores pagos aos atletas por colocação em etapas regulares são:

🥇 1º lugar: 4.500 CHF (R$ 30.420)

(R$ 30.420) 🥈 2º lugar: 2.500 CHF

🥉 3º lugar: 1.700 CHF

4º lugar: 1.200 CHF

A vitória em Antália também classifica Marcus para as finais da Copa do Mundo, que acontecem em outubro, em Nanquim, na China. Nessa fase, a premiação é ainda mais robusta: o campeão fatura 30 mil francos suíços — mais de R$ 202 mil.

🥇 Dominância do começo ao fim

Atual número 3 do ranking mundial, Marcus superou o russo Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0 na final, vencendo os três sets com flechas mais precisas nas zonas centrais do alvo. O título veio com um detalhe especial: foi a primeira etapa a testar o novo formato que permite até 11 pontos por flecha (em vez de 10), premiando ainda mais a precisão.

Nas quartas, Marcus derrotou o sul-coreano Lee Wooseok, medalhista olímpico, por 6 a 2, e confirmou sua superioridade técnica ao longo de todo o torneio.

