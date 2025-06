A crise financeira que ainda assombra grande parte dos clubes brasileiros ganhou novos dados reveladores. De acordo com o Relatório Convocados 2025, diversos clubes da Série A estão no limite do endividamento se comparados à sua capacidade de geração de receita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O estudo mostra quanto tempo cada clube precisaria para quitar suas dívidas utilizando 20% da média de receita dos últimos três anos ou das receitas totais de 2024. Os números chamam a atenção — especialmente entre os clubes que se tornaram SAF nos últimos anos.

📊 Como o cálculo é feito?

O relatório considera a utilização de 20% da receita bruta de cada clube para amortização das dívidas. A metodologia compara dois cenários:

Média das receitas dos últimos 3 anos

Receita total projetada para 2024

O modelo ajuda a mensurar a capacidade real de pagamento dos clubes diante de seus compromissos — uma métrica crucial para avaliar risco de insolvência.

continua após a publicidade

⏳ Quem demora mais para zerar as dívidas?

Segundo os dados, os cinco clubes com mais tempo necessário para quitação são:

📉 Atlético-MG – 22,5 anos (com receita média) / 19,0 anos (com receita de 2024)

📉 Cruzeiro – 21,9 anos / 15,6 anos

📉 Botafogo – 17,0 anos / 11,2 anos

📉 Vasco – 13,7 anos / 10,4 anos

📉 Corinthians – 12,1 anos / 10,5 anos

Dentre eles, apenas o Corinthians ainda é administrado no modelo associativo tradicional. Os outros quatro são SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) — o que reforça que a estrutura de gestão moderna não elimina automaticamente os passivos herdados.

continua após a publicidade

🔎 E quem está mais tranquilo?

Na outra ponta da tabela, clubes como Cuiabá, RB Bragantino, Juventude e Criciúma precisariam de menos de 2 anos para zerar seus passivos se seguissem o modelo de pagamento sugerido.

📌 Cuiabá – 0,9 anos

📌 RB Bragantino – 0,9 anos

📌 Juventude – 0 anos

Esses clubes demonstram um cenário de maior equilíbrio financeiro ou de dívidas historicamente mais controladas, algo que reforça a importância da gestão estratégica e do controle de gastos.

💰 Tempo para pagar as dívidas

Fonte: Relatório Convocados 2025 Posição Clube Tempo (Receita Média) Tempo (Receita 2024) 1 Atlético-MG 22,5 anos 19,0 anos 2 Cruzeiro 21,9 anos 15,6 anos 3 Botafogo 17,0 anos 11,2 anos 4 Vasco 13,7 anos 10,4 anos 5 Corinthians 12,1 anos 10,5 anos 6 Internacional 10,3 anos 9,3 anos 7 Vitória 9,2 anos 5,1 anos 8 Fluminense 7,9 anos 6,0 anos 9 São Paulo 7,5 anos 7,4 anos 10 Grêmio 6,2 anos 5,4 anos 11 Athletico 5,3 anos 4,7 anos 12 Palmeiras 4,3 anos 3,6 anos 13 Fortaleza 3,2 anos 3,3 anos 14 Flamengo 2,5 anos 2,6 anos 15 Bahia 2,3 anos 1,5 anos 16 RB Bragantino 1,1 ano 1,0 ano 17 Cuiabá 0,9 ano 0,7 ano 18 Atlético-GO 0,9 ano 0,7 ano 19 Juventude 0 ano 0 ano 20 Criciúma (-1,3 anos) (-0,7 ano)

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.