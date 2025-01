Corinthians fecha dois patrocínios para final da Copinha

O Corinthians fechou dos novos patrocínios para a final da Copinha contra o São Paulo, na manhã deste sábado (25). As marcas Neobetel e Fegaro estamparão o uniforma dos Filhos do Terrão.

A camisa e o calção também receberão as marcas Viva Timão, que será um título de capitalização licenciado junto à Viva Sorte, e Soccer Grass. Ambas as empresas patrocinarão o Timão por um período de 24 meses.

O Corinthians encara o São Paulo em busca do 12º título da história da Copinha e abrir ainda mais diferença no ranking de maiores campeões do torneio de base. Por outro lado, o Tricolor tem a chance de igualar Fluminense e Internacional e chegar ao 5º troféu do torneio.

Uniforme do Corinthians para final da Copinha no vestiário do Pacaembu (Foto: Gustavo Vasco/ Agência Corinthians)

Chegada do Corinthians na Copinha

Apesar da notícia positiva com relação aos novos patrocinadores, o Corinthians encarou um contratempo em sua chegada no Pacaembu para a final da Copinha. Os Filhos do Terrão tiveram problema com o ônibus na chegada da equipe, que precisou ser empurrado.

Os atletas desceram do veículo e se dirigiram ao vestiário do estádio a pé, uma vez que houve essa dificuldade com o transporte do elenco.