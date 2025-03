João Fonseca não terá descanso após a dura derrota no Indian Wells, no último sábado (8), e retorna às quadras nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (10), a chave do fortíssimo Challenger 175 de Phoenix foi sorteada e o adversário do brasileiro foi definido. Para a estreia do único representante do país na competição, que distribuirá US$ 250 mil dólares em premiações, o tenista irá encarar Pavel Kotov.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca alcança marca precoce após vitória em Indian Wells

O forte evento disputado em Phoenix, Arizona (EUA), é relativamente perto de Indian Wells, onde os melhores tenistas do mundo estão jogando o primeiro Masters 1000 da temporada. Aliado a generosa distribuição de pontos, o futuro torneio de João Fonseca distribuirá 175 para o campeão, o que atrai vários tenistas do top-100.

João Fonseca no Challenger 175 de Phoenix

Atual número 80 do mundo, João terá na primeira rodada o russo Pavel Kotov, número 102, em partida que deverá ocorrer nesta terça-feira (11). O confronto da primeira etapa do Challenger é inédito no circuito mundial.

continua após a publicidade

Caso avance, o carioca terá nas oitavas de final o top-50 alemão Jan-Lennard Struff, atual 46º do número 4. Se for às quartas de final, seus possíveis rivais são: o cabeça de chave 8, o francês Arthur Rinderknech, 73º, o sacador norte-americano Reilly Opelka, atualmente 114º, o francês Hugo Gaston, 93º, ou o australiano Adam Walton, 96º.

O principal favorito na chave é o português Nuno Borges, 36º do ranking mundial, seguido do italiano Flavio Cobolli, 40º, e o espanhol Pedro Martinez, 41º. Ambos avançam diretamente às oitavas de final do torneio disputado em quadras duras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte