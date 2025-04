Quanto João Fonseca pode faturar se vencer o Challenger de Estoril?

João Fonseca volta às quadras nesta quarta-feira (30) para disputar o Challenger 175 de Estoril, em Portugal. A estreia será contra o holandês Jesper de Jong, número 93 do mundo, por volta das 14h30 (de Brasília). O confronto é válido pela primeira rodada do torneio.



Aos 18 anos, Fonseca vem de eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, mas tem a chance de retomar o embalo e somar pontos importantes no saibro europeu antes de Roland Garros. O torneio em Estoril não tem a mesma visibilidade dos grandes eventos da ATP, mas pode render premiação de até R$ 225 mil ao campeão.

📊 Veja quanto Fonseca pode faturar em Estoril:

Campeão: €34.900 (R$ 225 mil)

€34.900 (R$ 225 mil) Vice-campeão: €20.590 (R$ 132,8 mil)

€20.590 (R$ 132,8 mil) Semifinal: €12.140 (R$ 78,3 mil)

€12.140 (R$ 78,3 mil) Quartas de final: €7.075 (R$ 45,7 mil)

€7.075 (R$ 45,7 mil) Oitavas de final: €4.190 (R$ 27 mil)

€4.190 (R$ 27 mil) Primeira rodada: €2.510 (R$ 16,1 mil)

💸 Temporada já passa dos R$ 2,5 milhões

Com o valor recebido em Madrid — aproximadamente R$ 200 mil —, João Fonseca já ultrapassou R$ 2,5 milhões em premiações na temporada 2025. Antes do torneio espanhol, ele havia acumulado cerca de US$ 406 mil (R$ 2,3 milhões) com conquistas importantes, como os títulos do ATP 250 de Buenos Aires e dos Challengers de Camberra (US$ 28,4 mil) e Phoenix (US$ 38,4 mil).

O confronto contra De Jong será desafiador: o holandês de 24 anos está invicto contra brasileiros, com cinco vitórias, e vive seu melhor momento na carreira após entrar pela primeira vez no top 100. Quem vencer enfrentará na próxima fase o ganhador do duelo entre Jaime Faria (#105) e Bernabe Zapata Miralles (#380).

