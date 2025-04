Adversário de estreia de João Fonseca no Challenger de Estoril, na quarta-feira, Jesper de Jong alcançou, recentemente, duas metas que ele havia traçado com o avô, Jan, falecido em 2022. Uma delas foi entrar no top 100. A outra, disputar a chave principal de um Grand Slam.

No último dia 2, o tenista holandês furou a barreira do top 100, alcançando o 98º lugar. Hoje, ele é o 93º. Em janeiro de 2024, o neto de Jan, hoje com 24 anos, furou o qualifying do Aberto da Austrália, realizando a outra meta traçada junto ao avô:

- Ele me apoiava muito. Ele era um técnico de futebol e sempre muito fanático com esportes. Praticamente todo mundo da Holanda recebia mensagens dele quando íam bem, como 'parabéns'. Ele seguia todo mundo, era muito engraçado - relembra Jong.

- Ele era muito conhecido porque vinha a todo torneio. Era conhecido e amado por todos. Foi muito triste quando ele faleceu, e todos sentem muita saudade dele - continuou o 93º do mundo.

João Fonseca e o rival têm três Challengers no currículo

Com três títulos de Challenger no currículo, mesmo número de João Fonseca, o tenista holandês tem uma tatuagem no braço esquerdo em memória ao avô.

- Em 2022, alcancei a terceira e última rodada e estava com um break acima no terceiro (set). Aquela foi a última chance dele de estar aqui. Sabia que ele não teria muito mais tempo para isso. Dois meses depois, ele faleceu - contou o holandês, que vai enfrentar o brasileiro pela primeira vez na carreira.

Neste ano, em torneios ATP (excluindo Challengers), Jong tem 4 vitórias e três derrotas. Seu maior feito foi ter alcançado as semifinais do ATP 250 de Montpelier, na França, em janeiro, na quadra rápida. Na ocasião, seu algoz foi o canadense Felix Auger-Aliassime, que é o favorito ao título em Estoril.

