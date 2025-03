As ligas que representam os clubes do futebol brasileiro anunciaram o primeiro acordo conjunto para a venda dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. A Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União) conduzirão juntas as negociações para comercializar as transmissões da competição.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dirigentes de clubes e das ligas envolvidas no acordo expressaram satisfação por chegarem a um consenso, garantindo que a venda dos direitos de transmissão do campeonato fosse realizada da melhor maneira possível.

➡️ Palmeiras fecha 4º patrocínio pós ‘era Crefisa’ e se aproxima de meta

- Esse é um passo fundamental na construção de um modelo mais sólido e integrado para o nosso futebol. Estamos muito felizes por avançarmos juntos nessa negociação, que fortalece a posição dos clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil - afirmou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

continua após a publicidade

- Estamos muito felizes de conseguir essa união para a venda conjunta. Esperamos que esse pioneirismo alcance o sucesso almejado e sirva de exemplo para todas as demais propriedades e divisões. Temos a convicção que essa união para a venda conjunta irá maximizar as receitas para a Serie B” - comentou Flavio Horta Jr, presidente do Volta Redonda.

- Essa parceria demonstra maturidade e um alinhamento estratégico essencial para o futuro da liga unificada. O futebol brasileiro tem um potencial gigantesco, e esse é apenas o primeiro passo para maximizar o valor e a competitividade do nosso produto no cenário global - disse Julio Cesar Heerdt, presidente do Avaí.

continua após a publicidade

Em breve, LFU e LIBRA anunciarão os resultados do processo conjunto de comercialização dos direitos de transmissão e marketing da Série B.