Qual é a fortuna de Oscar, jogador do São Paulo?

De volta ao São Paulo para a temporada de 2025, o meia Oscar viveu momentos de glória longe do Brasil, principalmente na China, quando acumulou uma boa quantia e aumentou sua fortuna. Apesar de ter perdido o posto de "campeonato do dinheiro" para o futebol árabe, o torneio chinês manteve um mercado economicamente forte.

O meia acertou sua volta ao Brasil após oito temporadas no Shanghai Port, onde recebia um salário anual de US$ 25 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 138 milhões. Durante sua estadia na China, o jogador acumulou cerca de R$ 1 bilhão em salários e prêmios.

Ele é o segundo jogador brasileiro mais rico em atividade no mundo, com uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão. Oscar fica atrás apenas de Neymar, do Al Hilal, que tem aproximadamente R$ 4 bilhões.

De acordo com um levantamento do jornal "The Sun", a soma de todos os valores, incluindo direitos, chega a 175 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 600 milhões atualmente. A quantia é quatro vezes superior na comparação com o que era embolsado pelo atleta em sua época no Chelsea, caso nunca tivesse se transferido para o mundo asiático.

Vale ressaltar que, no São Paulo, a fortuna Oscar pode aumentar, já que o meia recebe cerca de R$ 2,3 milhões por mês. Ele foi sondado por um clube da Arábia Saudita, que ofereceu uma proposta de R$ 8 milhões por mês, recusada pelo jogador devido ao desejo de defender o clube que o revelou.

Saída de Oscar da China e volta ao São Paulo

A mudança nas regras do campeonato chinês, que a partir de 2025 limitará os salários a 3 milhões de euros livres de impostos, impediria a continuidade de altos salários, como o de Oscar. Apesar dos esforços da Federação Chinesa, não foi possível negociar uma exceção para o jogador.

Desta forma, Oscar acertou seu retorno ao São Paulo, clube que o revelou e permaneceu até 2010. Após defender o Tricolor paulista, o meia também vestiu as camisas de Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube desde 2017. O jogador também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.