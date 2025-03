Quanto ganha um técnico de futebol? Veja os salários mais altos

Os treinadores de futebol desempenham um papel fundamental no sucesso das equipes e, em muitos casos, seus salários refletem essa importância. Enquanto clubes da Europa e do Oriente Médio oferecem vencimentos milionários, o cenário varia bastante entre diferentes ligas. Mas, afinal, quais são os técnicos mais bem pagos do futebol mundial?



💸 Os técnicos mais bem pagos do mundo

De acordo com um levantamento recente, Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, lidera o ranking com um salário anual de £25,9 milhões (R$ 192,5 milhões). O argentino está há mais de uma década no clube espanhol e se tornou o técnico mais bem pago do mundo.

Confira o top 10 dos técnicos mais bem pagos (salários anuais):

1️⃣ Diego Simeone (Atlético de Madrid) – £25,9 milhões (R$ 192,5 milhões)

2️⃣ Pep Guardiola (Manchester City) – £20,7 milhões (R$ 153,8 milhões)

3️⃣ Mikel Arteta (Arsenal) – £15,6 milhões (R$ 115,9 milhões)

4️⃣ Stefano Pioli (Al Nassr) – £15,5 milhões (R$ 115,1 milhões)

5️⃣ David Moyes (Everton) – £12,5 milhões (R$ 92,8 milhões)

6️⃣ Luis Enrique (PSG) – £9,6 milhões (R$ 71,3 milhões)

7️⃣ Matthias Jaissle (Al Ahli) – £9,6 milhões (R$ 71,3 milhões)

8️⃣ José Mourinho (Fenerbahçe) – £9,2 milhões (R$ 68,3 milhões)

9️⃣ Jorge Jesus (Al Hilal) – £8,6 milhões (R$ 63,9 milhões)

🔟 Carlo Ancelotti (Real Madrid) – £8,3 milhões (R$ 61,7 milhões)

💼 Mercado aquecido e influência dos clubes árabes

Nos últimos anos, clubes do Oriente Médio têm oferecido contratos milionários para atrair grandes treinadores. Stefano Pioli, Matthias Jaissle e Jorge Jesus, por exemplo, se juntaram a equipes sauditas com salários impressionantes.

Enquanto isso, na Europa, Guardiola, Arteta e Ancelotti continuam entre os técnicos mais valorizados do futebol mundial, comandando projetos de sucesso.

