Como os clubes brasileiros ganham dinheiro? Veja principais fontes de receita

O futebol brasileiro movimenta bilhões de reais anualmente, e os clubes dependem de diversas fontes de receita para manter suas operações e competir em alto nível. Com um modelo financeiro em constante evolução, os times buscam diversificar suas rendas para equilibrar as contas e garantir investimentos em seus elencos. Mas, afinal, de onde vem o dinheiro dos clubes brasileiros?



💰 As principais fontes de receita dos clubes brasileiros

De acordo com o relatório Convocados 2024, a média de faturamento dos clubes da Série A do Brasileirão é dividida da seguinte forma:

📺 Direitos de transmissão (35%)

A maior fatia da receita da maioria dos clubes vem da venda dos direitos de transmissão de seus jogos. Aqui também estão incluídas as premiações por desempenho nas competições.

🏦 Patrocínios e publicidade (20%)

Os contratos com patrocinadores, fornecedores de material esportivo e parcerias comerciais rendem valores significativos. Nos últimos anos, as casas de apostas dominaram os espaços das camisas dos clubes brasileiros, pagando quantias milionárias por visibilidade.

⚽ Venda de jogadores (18%)

O Brasil é um dos maiores exportadores de jogadores do mundo. A negociação de atletas para clubes europeus movimenta cifras astronômicas e, para muitos times, representa a principal fonte de receita.

🎟️ Bilheteria e programa de sócio-torcedor (17%)

A venda de ingressos e a adesão de torcedores aos programas de sócio-torcedor também geram receita relevante. Clubes com grandes torcidas, como Flamengo, Palmeiras e Corinthians, faturam milhões anualmente com seus estádios e programas de fidelização.

🏟️ Outras fontes de receita (10%)

Além das principais fontes de renda, os clubes também faturam com licenciamentos, venda de produtos oficiais e exploração comercial das arenas, por exemplo.

Conclusão

Os clubes brasileiros vêm buscando formas de diversificar suas fontes de receita, mas ainda há desafios para atingir o nível de faturamento dos gigantes europeus. O modelo SAF, a valorização dos direitos de transmissão e o fortalecimento dos programas de sócio-torcedor são caminhos para aumentar os ganhos e tornar o futebol brasileiro mais sustentável financeiramente.