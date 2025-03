Quanto ganha um árbitro de futebol? Veja valores no Brasil e no mundo

A arbitragem no futebol é uma profissão desafiadora e, em muitas partes do mundo, altamente remunerada. Enquanto em algumas ligas os árbitros recebem salários fixos e valores por partida, em outros países - como o Brasil - a arbitragem não é profissionalizada, e os juízes atuam de forma independente.



Mas, afinal, quanto ganha um árbitro de futebol? Veja os valores ao redor do mundo.



🏆 Quanto ganham os árbitros nas principais ligas?

Os salários variam conforme a liga e o país, sendo as competições europeias as que oferecem os maiores pagamentos.

La Liga (Espanha) – €12.500 (R$ 76 mil) fixos por mês + €4.200 (R$ 26 mil) por jogo

– Premier League (Inglaterra) – Entre £73.191 e £147.258 anuais (R$ 540 mil a R$ 1,1 milhão)

– Serie A (Itália) – €8.000 (R$ 49 mil) fixos por mês + €4.000 (R$ 24,5 mil) por jogo

– Bundesliga (Alemanha) – €5.000 (R$ 31 mil) por jogo

– Ligue 1 (França) – €3.000 (R$ 18 mil) por jogo

Na MLS (Estados Unidos), os árbitros ganham entre US$ 130 mil e US$ 180 mil (R$ 770 mil a R$ 1 milhão) por ano.

⚽ Quanto ganha um árbitro no Brasil?

Diferente das principais ligas europeias, a arbitragem no Brasil não é profissionalizada, ou seja, os árbitros não possuem salário fixo. Eles recebem apenas por partida apitada. No Brasileirão de 2024, os valores eram de:

Série A – R$ 5 mil (árbitro CBF) e R$ 6,9 mil (árbitro Fifa) por jogo

– Série B – R$ 3,6 mil (árbitro CBF) e R$ 5,4 mil (árbitro Fifa) por jogo

🌍 E na Copa do Mundo?

A Fifa paga valores elevados para os árbitros do Mundial. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, os árbitros receberam cerca de US$ 5.000 (R$ 29,5 mil) por jogo na fase de grupos, com valores dobrando nas fases eliminatórias.

