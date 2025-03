Corinthians vai virar SAF? Veja a opinião de Augusto Melo sobre o assunto

Ronaldo agitou a Fiel ao revelar que tem vontade de comprar o Corinthians caso o clube se torne SAF, em entrevista ao "Charla Podcast", na noite desta sexta-feira (21). A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, emitiu um comunicado oficial se posicionando contra a intenção do ex-jogador do Timão.

Após comprar o Real Valladolid, da Espanha, em 2018, e o Cruzeiro em 2021, vendido no ano passado, Ronaldo cogitou abrir mão dos seus investimentos para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas desistiu da candidatura. Com a desistência, o ex-jogador, que atuou pelo Timão de 2009 a 2011, volta a ser um potencial investidor de outros times de futebol.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, é contrário a ideia de transformar o Timão em SAF. Mesmo com uma dívida avaliada em R$ 2,4 bilhões, a direção é contrária a ideia de vender o clube alvinegro.

— Não, o Corinthians é do povo, a gente não tem intenção de vender o clube e nem uma porcentagem sequer. Corinthians é um clube gigante e enquanto eu e meu grupo estivermos aqui, não terá recuperação judicial. A gente conta com profissionais técnicos para analisar todas as condições que temos para fazer com que o clube consiga se recuperar de forma saudável — disse em entrevista à "CNN Brasil".

Augusto Melo é contrário a transformação de Corinthians em SAF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Condições de pagamento

Em março deste ano, o presidente do Corinthians afirmou que é possível pagar a dívida do clube. Vale lembrar que o Corinthians está passando por um processo de adoção do RCE (Regime Centralizado de Execuções), que reúne as dívidas de credores para o pagamento de R$ 367 milhões e impede o congelamento de verbas.

— Eu sou completamente contra a SAF no Corinthians. O Corinthians é um clube enorme, tem uma torcida maravilhosa, nossa dívida é pagável. Só é preciso ter uma gestão honesta, fazer o que tem que ser feito. O Corinthians tem uma visibilidade muito grande, e o poder de receita é enorme — disse em março ao Poropopod, da Corinthians TV.