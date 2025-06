Quanto custam os ingressos para Palmeiras x Al Ahly? Veja valores

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e é válido pelo Grupo A — o mesmo de Porto e Inter Miami. Em campo, está em jogo a liderança da chave, mas fora dele, os preços dos ingressos também chamam atenção.

🎫 Ingressos ainda disponíveis

No dia da partida, ainda é possível garantir um lugar nas arquibancadas por meio do site oficial da Fifa. Os ingressos mais baratos da venda direta estão saindo por US$ 45 (R$ 247), enquanto os mais caros chegam a US$ 182 (R$ 1 mil).

Os valores são mais baixos do que os praticados no início das vendas, ainda em dezembro de 2024. A Fifa reduziu os preços em diversas partidas após uma demanda abaixo do esperado na maioria dos confrontos da fase de grupos.

Na revenda autorizada, também feita pelo portal da Fifa, os preços não têm controle. Os torcedores que compraram ingressos podem revendê-los por qualquer valor — e, para este jogo, há opções sendo oferecidas por até US$ 600 (R$ 3.294).

👥 Expectativa de público

O MetLife Stadium, que recebe a partida, tem capacidade para mais de 80 mil pessoas, mas a expectativa gira em torno de 40 mil presentes. Na rodada de abertura, o jogo entre Palmeiras e Porto teve o maior público entre os brasileiros: 46.275 torcedores, segundo a Fifa.

