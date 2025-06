De pilotos a cachorro: veja nomes do esporte que aparecem em ‘F1: o filme’

A trama "F1: o filme" estreia nos cinemas do Brasil em 26 de junho. O longa, estrelado por Brad Pitt, é ambientado em corridas reais da Fórmula 1 e conta com atletas, chefes de equipe e até o pet do heptacampeão Lewis Hamilton, Roscoe. O Lance! assistiu ao filme em uma exibição para a imprensa no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Cartaz do Filme da Fórmula 1 (Foto: Divulgação: Apple Studios)

Quem aparece em 'F1: o filme'?

Todos os pilotos do grid de 2024 aparecem em algum momento do longa. Lewis Hamilton, ainda vestido de Mercedes, Max Verstappen e Fernando Alonso são os que têm participações mais expressivas no filme. Hamilton e Verstappen protagonizam, inclusive, disputas que acontecem durante a trama. As cenas dos pilotos são fazendo "caras e bocas" e nenhum deles tem, de fato, uma fala no filme. Fernando Alonso chega a cumprimentar o protagonista Sonny Hayes (Brad Pitt).

Brad Pitt, Lewis Hamilton e Damson Idris na estreia do filme 'F1' na Times Square, em Nova York (Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os destaques são os chefes de equipe Frédéric Vasseur (Ferrari), Zak Brown (McLaren) e Guenther Steiner (ex-Haas). Eles têm participações bem relvantes na trama. Os chefes da Ferrari e McLaren chegam a contracenar com o chefe de equipe da fictícia Apex GP em uma cena de coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Pilotos da F1 e Brad Pitt participam de estreia de filme em Nova York

Roscoe, cachorro de Lewis Hamilton, aparece em algumas cenas de cobertura. O pet, os 20 pilotos do grid de 2024 da Fórmula 1 e os 10 chefes de equipes tem seus nomes nos créditos finais do filme.

Lewis Hamilton e Roscoe (Foto: Reprodução/Instagram)

Sinopse

Apelidado de "o maior que nunca foi", Sonny Hayes (Brad Pitt) foi o maior prodígio da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado para diferentes corridas, até ser abordado por seu ex-companheiro de equipe, Ruben Cervantes (Javier Bardem), agora dono de uma equipe de F1 à beira do colapso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ruben convence Sonny a retornar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e se tornar o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato talentoso da equipe, determinado a seguir seu próprio caminho.

Mas, à medida que os motores rugem, o passado de Sonny volta a assombrá-lo, e ele descobre que, na F1, seu companheiro de equipe pode ser seu maior rival – e que o caminho para a redenção não pode ser trilhado sozinho.

Direção: Joseph Kosinski

Roteiro: Ehren Kruger

Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Título original: F1 The Movie