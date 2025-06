Quanto custam os ingressos para Flamengo x Chelsea? Veja valores

Nesta sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), Flamengo e Chelsea se enfrentam em um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e pode registrar um dos maiores públicos do torneio até agora.

Segundo projeção da Fifa, mais de 50 mil torcedores devem acompanhar o confronto no estádio, que tem capacidade para 68.532 pessoas. Até o momento, o maior público do torneio foi no jogo entre PSG e Atlético de Madrid, com 80 mil presentes no Rose Bowl, em Los Angeles.

💵 Ingressos de Flamengo x Chelsea

Mesmo no dia da partida, os ingressos seguem disponíveis no site oficial da Fifa. Os preços para entradas da venda oficial variam entre US$ 118 e US$ 186, o equivalente a R$ 648 a R$ 1.021, considerando a cotação atual.

Já na revenda oficial autorizada pela própria Fifa, a variação é ainda maior: os preços vão de US$ 107 (R$ 587) a impressionantes US$ 894 (R$ 4.910) para setores privilegiados do estádio.

🎟️ Comparação com início das vendas

Na abertura das vendas, em dezembro de 2024, os ingressos mais baratos custavam US$ 90 (R$ 494). A alta demanda pelo confronto entre brasileiros e ingleses contribuiu para a valorização nas últimas semanas.

O Flamengo é, inclusive, o único clube brasileiro listado entre os jogos com maior venda de ingressos até o momento no Mundial. A expectativa reforça a grandeza do duelo, que pode decidir o líder do Grupo D da competição.

