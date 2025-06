Grêmio e Internacional aderem ao projeto de Fair Play financeiro da CBF

Grêmio, Internacional e outros 25 clubes atenderam ao chamado do novo presidente da CBF, Samir Xaud, por um Fair Play financeiro. Oito federações também se colocaram à disposição para debater a elaboração do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), nome de batismo da iniciativa que será formulada a partir de agora.

Outros 13 times – cinco deles da Primeira Divisão – e 21 entidades estaduais não demonstraram interesse no tema.

Dupla se candidata à cadeira na comissão

A CBF pretende criar uma comissão para elaborar as regras do SSF. Grêmio, Internacional e o Juventude estão entre os times que se candidataram a uma cadeira no colegiado. Dos 20 integrantes da Série A, não se manifestaram Atlético-MG, Ceará, Corinthians, Vitória e Mirassol. Vale lembrar que o Timão enfrenta crise política tem, no momento, um comando interino.

Esse grupo que a confederação pretende montar obedecerá a critérios como diversidade regional, modelos de gestão e equilíbrio entre a representatividade de clubes e federações. Também devem participar consultores independentes nas áreas de finanças, contabilidade, direito esportivo e governança. Assim que formado, o conselho terá um prazo de 90 dias para que a proposta seja apresentada.

O que é Fair Play financeiro?

O Fair Play financeiro trata-se de um conjunto de normas de controles que devem ser seguidas, com o objetivo de que o clube não gaste mais do que arrecada para que, a longo prazo, se torne sustentável. É tudo o que quase todos os times brasileiros não são.

O relatório Convocados 2025, que analisou as contas dos times da Série A, apontou crescimento médio da receita na casa de 10%. Porém, o endividamento também aumentou, mas na casa de 22%.

