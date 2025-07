Brasileiros disputam premiação milionária na Sul-Americana; veja valores

A Sul-Americana 2025 vive uma semana decisiva com quatro clubes brasileiros disputando vagas nas oitavas de final e de olho em uma premiação milionária. Grêmio, Bahia, Atlético-MG e Vasco são os representantes do país nos playoffs do torneio, que funciona como uma repescagem entre os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana e os terceiros da fase de grupos da Libertadores.



💸 Quanto vale avançar?

A classificação para as oitavas de final rende US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões) aos cofres dos clubes, sem contar o valor já pago pela participação nos playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

A premiação da Sul-Americana é progressiva, e o campeão pode arrecadar até US$ 6,5 milhões (R$ 36,2 milhões), além dos valores acumulados em fases anteriores.

🔢 Premiação por fase da Sul-Americana 2025:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

Vitória na fase de grupos: US$ 115 mil (R$ 640 mil)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,2 milhões)

⚽ Brasileiros em campo

Na rodada de ida dos playoffs, apenas o Atlético-MG saiu vitorioso. O Galo venceu o Bucaramanga, na Colômbia, por 1 a 0, com gol de pênalti de Hulk, e está em vantagem para o confronto da volta, marcado para quinta-feira (24), às 21h30, na Arena MRV.

✅ Situação dos brasileiros:

Atlético-MG: venceu o Bucaramanga fora de casa (1x0) Vasco: goleado por 4x0 pelo Del Valle no Equador Bahia: empate em 0x0 com o América de Cali em Salvador Grêmio: perdeu por 2x0 para o Alianza Lima, no Peru

Nesta terça-feira (22), Bahia e Vasco entram em campo às 21h30, tentando reverter suas situações. O Grêmio joga na quarta-feira (23), em casa, buscando superar a desvantagem de dois gols.

