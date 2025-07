Entre shows e jogos do Palmeiras, Allianz Parque cresce receita e bate recorde

O Palmeiras voltou a atuar no gramado do Allianz Parque no empate por 1 a 1 no dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Brasileirão. Foram quase 50 dias sem atuar no estádio por conta da disputa do Mundial de Clubes e, neste ano, o alviverde já disputou 17 partidas como mandante em seu estádio. No ano passado, foram 30 jogos na arena, que teve recorde de receita entre os shows e partidas do clube ao longo de todo ano de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A administração do Allianz Parque divulgou um balanço financeiro do estádio no último ano. No total, foram 77 eventos realizados no espaço, que recebeu mais 2,5 milhões de fãs e torcedores. O estádio se dividiu entre 30 jogos do alviverde e outros 47 shows, que ajudaram a ampliar o faturamento em 20% entre 2023 e 2024.

O Allianz Parque teve uma receita de R$ 241 milhões em 2024, contra R$ 200 milhões do ano anterior.o crescimento da receita está não só no sucesso do clube nas competições esportivas, mas nos nomes de peso da música que comandaram seus shows na capital paulista direto do estádio.

continua após a publicidade

Linkin Park, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Slipknot, Travis Scott, Lenny Kravitz e Louis Tomlinson foram nomes internacionais que cantaram no Allianz Parque, enquanto artistas nacionais também realizaram show, como Maria Bathânia e Caetano Veloso, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Jota Quest, Roberto Carlos, entre outros.

Na temporada passada, a administração do Allianz, comandada pela WTorre, também acertou o pagamento de R$ 50 milhões à vista para o Palmeiras, como previsto em acordo. As arquibancadas da arena também passaram por modificações, com o aumento de 1.000 lugares no setor "Gol Norte". A parceria entre a construtora e o alviverde também prevê isenção de quatro anos no pagamento dos camarotes, três anos sem pagar para usar a loja do Avanti e gratuidade também no aluguel e condomínio do museu durante todo o restante do contrato entre as partes.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras no Allianz Parque em partida contra o Fluminense. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja quanto custa a visita ao Allianz Parque

Para quem deseja conhecer os bastidores do clube e do estádio, o Allianz Parque Tour oferece uma imersão completa, com acesso aos corredores onde passam os jogadores, visita ao gramado, vestiários, sala de troféus e muito mais.

Os preços do tour variam de acordo com o tipo de ingresso. Confira os valores atualizados:

Ingresso inteiro: R$ 90,00

R$ 90,00 Meia-entrada: R$ 45,00

R$ 45,00 Sócio Avanti (Palmeiras): 10% de desconto sobre o valor da inteira

10% de desconto sobre o valor da inteira Crianças de até 2 anos: entrada gratuita

A meia-entrada é válida para estudantes, professores da rede pública, idosos (60+), jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e acompanhantes, mediante apresentação de documentos válidos.

Para acessar mais detalhes de como funciona e como chegar no Allianz Parque Tour, clique aqui.