Quanto vale Saúl? Veja evolução do preço de possível reforço do Flamengo

O Flamengo pode anunciar nos próximos dias um reforço internacional. O clube carioca avançou nas negociações com o meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, e encaminhou um acordo para contar com o jogador de 30 anos. Revelado pelo próprio Atleti, Saúl foi um dos nomes mais importantes da Era Simeone, mas vive hoje um momento de baixa — e seu valor de mercado reflete essa queda.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

📉 De 90 milhões para 3 milhões de euros

A carreira de Saúl atingiu o ápice em 2019, quando seu valor de mercado era estimado em 90 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Na época, ele era titular absoluto no Atlético. De lá para cá, no entanto, o meia viu seu rendimento cair — e, junto dele, sua cotação.

Nos últimos cinco anos, Saúl passou por um empréstimo discreto ao Chelsea e, mais recentemente, teve um rendimento abaixo do esperado no Sevilla, com apenas 1 gol e 6 assistências em 26 jogos. Agora, após o rompimento do empréstimo com o clube andaluz, o espanhol encaminha a rescisão de contrato com o Atlético de Madrid e está livre para buscar um novo destino.

continua após a publicidade

📌 Evolução do valor de mercado de Saúl Ñíguez

Julho/2015: €10 milhões

Julho/2016: €35 milhões

Julho/2017: €40 milhões

Julho/2018: €70 milhões

Julho/2019: €90 milhões

Julho/2020: €72 milhões

Julho/2021: €40 milhões

Julho/2022: €25 milhões

Julho/2023: €10 milhões

Julho/2024: €7,5 milhões

Julho/2025: €3 milhões

🔄 Negociação com o Flamengo

Saúl chegou a acertar com o Trabzonspor, da Turquia, e tinha voo e exames marcados para assinar por quatro temporadas. No entanto, alegando “motivos pessoais”, desistiu da mudança. Segundo a imprensa internacional, a família não aprovou a transferência.

Além do peso da camisa rubro-negra, o Flamengo conta com um trunfo: o técnico Filipe Luís, ex-companheiro de Saúl por quatro anos no Atlético. O meia também atuou com Jorginho, atual titular do Flamengo, durante sua passagem pelo Chelsea.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.