O Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos para o Benfica no último fim de semana e o clube português desembolsará 30 milhões de euros (R$ 194,5 milhões na cotação atual) para ter o jogador. Desse montante, 70% ficará nos cofres do alviverde, enquanto restante será dividido entre Flamengo e Guarani (times onde o colombiano atuou), além de um percentual do próprio atleta. Considerando a cifra total do negócio, o volante entra no top dez maiores vendas da equipe paulista na história.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ríos aparece como "intruso" em um ranking que é amplamente dominado pelas crias da Academia alviverde, jogadores jovens, formados na base do Palmeiras, e que saíram ao longo dos últimos anos para o futebol do exterior por cifras milionárias. Além do colombiano, o outro nome que "fura a bolha" dos atletas formados no clube é o lateral-esquerdo Matías Viña, hoje no Flamengo, mas que foi vendido em 2021 para a Roma, da Itália, antes de retornar ao Brasil.

Das cinco maiores vendas da história, quatro delas aconteceram nos últimos dois anos, mostrando a atual valorização da base palmeirense, que tem colhido frutos financeiros cada vez mais recorrentes. Estêvão, Endrick, Vitor Reis e o próprio Ríos aparecem no levantamento, junto com Gabriel Jesus, jogador que foi negociado em 2016.

continua após a publicidade

A negociação de Richard Ríos coloca ele na quinta posição entre os mais caros, empatado com o atacante Luis Guilherme, vendido ao West Ham, da Inglaterra, em 2024. A diferença está no valor da conversão. À época, o jogador custou R$ 170 milhões, enquanto Ríos foi mais valorizado pelo crescimento do valor do euro no período, atingindo a marca dos R$ 194 milhões.

Veja as vendas mais caras da história do Palmeiras

Estêvão (Chelsea) - 61,5 milhões de euros Endrick (Real Madrid) - 60 milhões de euros Vitor Reis (Manchester City) - 35 milhões de euros Gabriel Jesus (Manchester City) - 32 milhões de euros Richard Ríos (Benfica) - 30 milhões de euros Luis Guilherme (West Ham) - 30 milhões de euros Danilo (Nottingham Forest) - 20 milhões de euros Artur (Zenit) - 18 milhões de euros Kevin (Shakthar Donetsk) - 15 milhões de euros Matías Viña (Roma) - 13 milhões de euros

*valor da venda em euros sem a conversão para real

Richard Ríos se transferiu para o Benfica e deixa o Palmeiras. (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Divisão do dinheiro da venda de Ríos

Na negociação, o Palmeiras ficou com 70% do valor total da venda, o que representa 21 milhões de euros, ou R$ 136 milhões. Na divisão, Richard Ríos não abriu mão dos 10% dos direitos econômicos na negociação e receberá o valor diretamente da equipe portuguesa: 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões), segundo apurou a reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Outros dois envolvidos no negócio são Flamengo e Guarani. O rubro-negro carioca foi o clube que revelou Ríos em 2019, quando o meia iniciou sua trajetória no profissional. No Brasil, ainda defendeu o Guarani, equipe onde teve bom desempenho e chamou a atenção do Palmeiras, que apostou na contratação do colombiano.

Pelo Palmeiras, Ríos fez 138 jogos, marcou 11 gols e distribuiu dez assistências. Na equipe, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.