Novo reforço assume terceiro maior salário do Liverpool; veja ranking

O Liverpool abriu os cofres nesta janela de transferências e contratou Florian Wirtz junto ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros (quase R$ 950 milhões na cotação atual). O alto valor destaca a aposta do clube de Anfield no jovem jogador, que será o terceiro jogador mais bem pago do Liverpool.

Segundo o "Capology", portal especializado em finanças no futebol, Wirtz receberá 10,1 milhões de euros (cerca de R$ 65,6 milhões) por ano. O valor só está abaixo de Mohamed Salah e Virgil Van Dijk, jogadores considerados medalhões no plantel do Liverpool. Por outro lado, o alemão terá um salário maior que Alisson, Robertson e Luis Díaz.

Jogadores mais bem pagos do Liverpool no ano

Mohamed Salah - 20,8 milhões de euros Virgil Van Dijk - 18,2 milhões de euros Florian Wirtz - 10,1 milhões de euros Andrew Robertson - 8,3 milhões de euros Federico Chiesa - 7,8 milhões de euros Alisson - 7,8 milhões de euros Alexis Mac Allister - 7,8 milhões de euros Ryan Gravenberch - 7,8 milhões de euros Darwin Núnez - 7,3 milhões de euros Cody Gakpo - 6,2 milhões de euros Dominik Szoboszlai - 6,2 milhões de euros Jeremie Frimpong - 5,2 milhões de euros Giorgi Mamardashvili - 4,4 milhões de euros Joe Gomez - 4,4 milhões de euros Conor Bradley - 3,9 milhões de euros Kostas Tsimikas - 3,9 milhões de euros Ibrahima Konaté - 3,6 milhões de euros Luis Díaz - 2,8 milhões de euros Wataru Endo - 2,6 milhões de euros Harvey Elliot - 2 milhões de euros Stefan Bajcetic - 2 milhões de euros Jarell Quansah - 1,5 milhão de euros Calvin Ramsay - 780 mil euros Curtis Jones - 780 mil euros Rhys Williams - 520 mil euros Tyler Morton - 416 mil euros

Wirtz é a contratação mais cara da história do clube

A transferência de Wirtz ao Liverpool entrou para a história. Os 150 milhões de euros pagos ao Bayer Leverkusen tornou o jovem alemão como a contratação mais cara do clube de Anfield. O valor inclui a taxa fixa e os bônus que podem ser alcançados pelo atleta em metas com a camisa vermelha. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

- Estou muito feliz e orgulhoso. Finalmente está feito e eu estava esperando há muito tempo. Espero dar o meu melhor. Conversei também com alguns jogadores que atuaram lá e eles me disseram que é perfeito para mim, que cada campo é perfeito, que você pode aproveitar cada partida. Estou realmente ansioso para jogar minha primeira partida. Não estou aqui para me divertir, quero também conquistar algo e dar aos fãs o que eles merecem - afirmou.