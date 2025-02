Com vaga antecipada para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians já faturou uma bolada por avançar até fases mais avançadas da competição. O time que conquistar o Campeonato Paulista 2025 receberá R$ 5 milhões. O valor é o mesmo que o Palmeiras faturou em premiação ao se sagrar campeão em 2024. Mas, afinal, quanto o Corinthians já faturou até agora?

Somente por participar do Paulistão, o Corinthians já recebeu R$ 44 milhões da FPF. Os outros três cabeças de chave, ou seja, São Paulo, Santos e Palmeiras também receberam a mesma quantia.

Por ter avançado as quartas de final, pelo menos outros R$ 400 mil se somam aos R$ 44 milhões garantidos no início. Isto pois, avançando para o mata-mata da competição, o Timão se garante, ao menos, entre os 8 primeiros colocados finais.

💰Confira quanto cada time receberá de premição pela colocação final no Paulistão 2025:

1º - R$ 5 milhões

2º - R$ 1,65 milhão

3º - R$ 1,08 milhão

4º - R$ 850 mil

5º - R$ 500 mil

6º - R$ 450 mil

7º - R$ 420 mil

8º - R$ 400 mil

Ou seja, ao todo o Corinthians já faturou R$ 44 milhões e 400 mil com sua participação nesta edição do Paulistão. Caso avance para as semifinais, o Timão acumula no mínimo quase R$ 45 milhões.

Próximo jogo

A próxima partida do Timão será no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na quarta-feira (26), o Corinthians encara a Universidad Central, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.