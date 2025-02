A jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, se tornou um dos embaixadores da franquia de jogos eletrônicos "eFootball™" (antigo Pro Evolution Soccer ou PES), da KONAMI. O anúncio foi feito pela empresa japonesa nesta quinta-feira (20) com um trailer divulgado com a participação do jogador espanhol.

Aos 17 anos, Lamine Yamal é um dos destaques do Barcelona e da seleção espanhola. O jovem ponta-direita foi eleito a revelação da Eurocopa 2024 e terminou o torneio como líder em assistências (4), contribuindo para o título da Espanha.

No comunicado de anúncio, a KONAMI reforça seu compromisso com a melhoria da experiência de seus usuários/jogadores e que a chegada de Lamine Yamal faz parte dessa relação.

"Essa parceria reforça o compromisso da KONAMI em melhorar a experiência do eFootball™, trazendo as maiores estrelas do esporte para o jogo. Os fãs podem aguardar futuras atualizações com Yamal e outras colaborações empolgantes.

Com a inclusão de Yamal, o eFootball™ está introduzindo novos conteúdos no jogo, incluindo jogadores exclusivos com a nova habilidade "Explosão de Aceleração", permitindo um controle preciso da velocidade durante os dribles."

Relação de Lamine Yamal com grandes marcas

O acordo de embaixador com a Konami não é o primeiro contato da jovem estrela com gigantes do business. Em 2024, Yamal fechou um contrato de patrocínio com a Adidas, com a fornecedora alemã batendo a concorrência de Nike, PUMA e New Balance, outros nomes fortes do mercado.

Desde seu acerto com a Adidas, o espanhol tem sido um dos principais rostos das campanhas publicitárias da marca, como na ‘You Got This’, onde apareceu ao lado de Aitana Bonmatí (eleita melhor jogadora do mundo), Anthony Edwards (estrela da NBA) e Aliyah Boston (jovem estrela da WNBA).