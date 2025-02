Qual será o salário do português Sérgio Oliveira no Sport?

O Sport fechou a contratação do meia Sérgio Oliveira, reforço mais badalado do clube na temporada. O jogador português, com passagens por Porto, Roma e Olympiacos, chega para ser uma das principais peças da equipe e terá um contrato de dois anos com o Leão. Mas quanto ele ganhará no clube pernambucano?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Salário e detalhes do contrato

De acordo com o site ge, o acordo entre Sport e Sérgio Oliveira prevê um custo total de R$ 15 milhões ao longo dos dois anos de contrato. Esse montante inclui salário, bônus por metas, luvas e gratificações.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Em 2025, Sérgio Oliveira receberá um vencimento anual de € 1,2 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões). Já em 2026, seu salário terá um leve aumento, passando para € 1,3 milhão (aproximadamente R$ 7,8 milhões).

Além disso, o contrato conta com uma cláusula especial: no início de janeiro de 2026, o jogador terá um período de 10 a 15 dias para decidir se continuará no Sport ou deixará o clube, dependendo de sua adaptação ao Brasil.

continua após a publicidade

🏟️ Quando ele estreia?

Apesar de já ter sido anunciado e realizado exames médicos, Sérgio Oliveira ainda precisará de alguns dias antes de estrear. A expectativa do departamento de futebol do Sport é que o meia entre em campo pela primeira vez na Copa do Brasil, quando o clube enfrentará o Operário-MT nesta terça-feira (25).

Com um contrato alinhado ao planejamento financeiro do clube, o Sport aposta no talento do português para elevar o nível da equipe e brigar por títulos em 2025. 🔥⚽