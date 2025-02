Vini Jr, Rodrygo, Endrick… Qual o salário dos brasileiros no Real Madrid?

O Real Madrid encara o Manchester City nesta quarta-feira (19), pelos playoffs da Champions League, e contará com o talento brasileiro para avançar de fase. Vini Jr e Rodrygo serão titulares na equipe espanhola, enquanto Endrick será opção no banco. Militão está fora por lesão.



Mas, afinal, qual o salário dos brasileiros no Real Madrid? Quem recebe mais? Eles estão entre os mais bem pagos do elenco? Abaixo, o Lance! Biz apresenta todos os detalhes com dados do site Capology.

Salário de Vinícius Júnior

Uma das principais estrelas do Real Madrid, recebe um salário bruto anual de €20,83 milhões (cerca de R$ 123 milhões). Isso equivale a pouco mais de R$ 10 milhões mensais.



Além disso, o atacante brasileiro pode receber um bônus anual de até €4,17 milhões (R$25 milhões), condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas em seu contrato. Ele tem o terceiro maior salário do elenco do Real Madrid, apenas atrás de Mbappé e Alaba.

Salário de Rodrygo

O outro atacante brasileiro recebe um salário bruto anual de €12,5 milhões (cerca de R$ 74 milhões), o que equivale a mais de R$ 6 milhões por mês. Ele é apenas o nono mais bem pago do time, empatado com Tchouameni e Camavinga.

Salário de Éder Militão

O zagueiro, que se recupera de cirurgia no joelho, é o oitavo mais bem pago no elenco do Real Madrid: um salário anual de €14,5 milhões (cerca de R$ 86 milhões) - R$ 7 milhões por mês.

Salário de Endrick

O jovem atacante está em sua primeira temporada no Real Madrid e recebe € 4,6 milhões (cerca de R$ 27 milhões) por ano. Isso representa um salário mensal de R$ 2,25 milhões - um dos menores do elenco merengue.