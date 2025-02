Qual o salário de Antony, ex-Manchester United, no Betis?

Emprestado pelo Manchester United, o atacante Antony vive grande momento com a camisa do Real Betis, da Espanha. Desde sua chegada ao futebol espanhol, o brasileiro tem se destacado em campo, contribuindo com gols e assistências decisivas. Mas, afinal, quanto ele recebe no clube de Sevilha?

💰 Salário de Antony no Manchester United

Antes de sua transferência para o Real Betis, Antony atuava pelo Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2027. De acordo com o site Capology, especializado em finanças do futebol, o atacante brasileiro recebia um salário bruto anual de 3,76 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 22,4 milhões na cotação atual. Isso representa um salário mensal de R$ 1,9 milhão.



💸 Salário de Antony no Real Betis

De acordo com a imprensa europeia, o Betis aceitou arcar com mais de 80% do salário de Antony durante o período do empréstimo. Isso equivale a mais de R$ 1,5 milhão por mês. O restante continua sendo pago pelo United. Vale lembrar que o contrato do atacante com o clube espanhol é válido até o fim da temporada europeia, no meio do ano.

⚽ Valor de mercado de Antony

A boa fase de Antony no Betis contrasta com o desempenho do atacante no Manchester United. O clube inglês desembolsou 95 milhões de euros para contratá-lo em 2022, mas viu o seu valor de mercado cair nos últimos meses.



De acordo com o site Transfermarkt, Antony está avaliado atualmente em 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões). Os gols e assistências no Betis podem ser cruciais para valorizar o atacante novamente no mercado da bola.