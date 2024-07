Qual o valor de mercado de Yuri, do Mirassol, ex-namorado da cantora Iza?

A cantora Iza anunciou o término com o jogador Yuri Lima, nesta quarta-feira (10), por traição. Em vídeo no Instagram, Iza revelou detalhes do affair enquanto o jogador do Mirassol estava em campo. O jogador fez um gol e marcou um pênalti na partida. Com passagens por Santos, Fluminense e Juventude, o Lance! Biz mostra o valor de mercado atual do volante.