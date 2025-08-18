menu hamburguer
Redes do Vasco após 6×0 no Santos provam que clube pode ser 'máquina de dinheiro'

Goleada do Vasco sobre Santos potencializa rede social do clube

Goleada do Vasco sobre Santos potencializa redes sociais do clube (Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
16:41
Independete do tamanho da torcida ou da história que carregue, todo clube precisa estar cercado de um ambiente tranquilo nos bastidores para conseguir negociar com grandes marcas. A vitória maiúscula do Vasco diante do Santos no Morumbi mostrou para o mundo o que a torcida do Vasco é capaz de fazer quando é presenteada com resultados esportivos favoráveis.

A seguir, a reportagem do Lance! expõe a taxa de engajmento extraída dos últimos 38 posts feitos pelo perfil oficial do Vasco. Os números chamam atenção. Confira;

Coutinho comemora vitória do Vasco sobre o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)
Torcida do Vasco dá show nas redes e liga alerta do mercado

A taxa de engajamento no Instagram é um indicador usado para medir o quanto os seguidores interagem com o conteúdo de um perfil.

Para os cálculos utilizados na reportagem, considereraram-se os números de curtidas e comentários nas 38 publicações realizadas nas últimas 24 horas no perfil @vascodagama, que trazem a goleada do Vasco como tema. Os posts foram considerados a partir do primeiro gol da partida, marcado por Lucas Piton, ainda no primeiro tempo.

Em geral, os parâmetros de análise para taxa de engajamento em mídias sociais consideram que:
Até 2% → baixo engajamento
2% a 5% → engajamento médio
5% a 10% → bom engajamento
+10% → excelente engajamento

A taxa de engajemento atingida nos posts analisados foi de 77,14%. Essa taxa escancara para o mercado que o perfil do clube nas redes sociais é composta por seguidores que não estão presentes apenas em números, mas realmente interagem com o conteúdo, ou seja, são um público qualificado.

A goleada do Vasco diante do Santos mostra para o mundo que o clube precisa apenas de bons resultados para se tornar uma 'máquina de dinheiro'. Um engajmento superior a 70% é um atrativo gritante para toda e qualquer marca, ligando o alerta de diversos potenciais investidores. Sejam estes, patrocinadores ou até mesmo o tão aguardado recomprador da Vasco SAF.

