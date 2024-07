Saiba quem é Yuri Lima, ex da cantora Iza

Yuri Lima em ação pelo Mirassol (Foto: Divulgação/Mirassol)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol, do interior de São Paulo, está sendo de alvo de críticas nas redes sociais desde a noite de quarta-feira (10), quando a cantora Iza, que está grávida do atleta, anunciou o término do relacionamento com ele. A artista afirmou ter sido traída pelo jogador. Mas, afinal, quem é Yuri Lima?

Nascido na capital de São Paulo, Yuri Lima, atualmente com 29 anos, começou a carreira no Audax, do interior do estado. O volante iniciou sua trajetória no time aos 13 anos, quando o clube ainda era conhecido como PAEC, e fez sua estreia profissional pela equipe aos 21 anos, em 2015.

Depois de se destacar no time de Osasco e chegar à final do Paulistão sob o comando do técnico Fernando Diniz, Yuri chamou atenção do Santos. Em 2016, o Alvinegro Praiano acertou com o atleta por empréstimo e, em 2018, comprou-o em definitivo. Após o acordo permanente, o jogador acabou não tendo o desempenho esperado.

Do Santos, Yuri se transferiu para o Fluminense, onde teve uma passagem bem parecida. Inicialmente, o volante chegou ao Tricolor por empréstimo, mas, após o fim do vínculo com o Peixe, assinou contrato em definitivo com o clube carioca. O meio-campista chegou a ser titular da equipe, mas novamente teve queda de desempenho e perdeu espaço. Após empréstimos para o Cuiabá, em 2021, e o Juventude, em 2022, Yuri assinou com o Mirassol no início de 2023.

Yuri assume culpa por traição

Yuri Lima e Iza oficializaram o namoro em fevereiro do ano passado. Contudo, os dois já haviam se relacionado no Revéillon de 2022 para 2023. Na noite de quarta-feira (10), em longo vídeo, a cantora revelou que foi traída pelo jogador e anunciou que não está mais com Yuri. O agora ex-casal espera uma filha, Nala.

Na mesma noite, Yuri esteve em campo pelo Mirassol e marcou um gol, minutos após a artista anunciar o término do relacionamento. Logo em seguida, porém, o volante cometeu um pênalti.

Após a partida, Yuri falou ao portal "Leo Dias" e assumiu a culpa pela traição.

- Eu estou de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências - disse.

