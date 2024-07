Qual é a modalidade que o brasileiro mais gosta de ver nas Olimpíadas?

Em pesquisa, brasileiros apontam modalidades preferidas nas Olimpíadas (Foto: Jonne Roriz / COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Um levantamento recente de VTrends, hub de pesquisa e insights da Vivo, revelou que futebol, vôlei e ginástica são os esportes mais populares entre os brasileiros quando pensam nos jogos em Paris. Em seguida, natação, atletismo e skate são os mais citados. Os resultados também mostraram variações de preferência conforme o gênero. Entre as mulheres, os esportes preferidos são: ginástica, vôlei e futebol, nesta ordem. Entre os homens, o top 3 é composto por futebol, vôlei e natação.

- Temos uma história de 20 anos de apoio ao esporte brasileiro e, como patrocinadores do Time Brasil, buscamos entender as expectativas e hábitos dos brasileiros relacionados as competições desse ano em Paris e a jornada de nossos atletas lá - afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e vão até o dia 11 de agosto. A delegação brasileira está fechada. Com 277 atletas em 39 modalidades, o Time Brasil vai ter maioria feminina pela primeira vez na história. Serão 153 são mulheres, o que representa 55% do total — em Tóquio 2020 eram 47%. Os 277 esportistas significam a nossa terceira maior delegação olímpica da história, atrás apenas da Rio 2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.3

O Time Brasil estará em ação em 39 modalidades: Águas abertas, Atletismo, Badminton, Basquete (masculino), Boxe, Canoagem slalom, Canoagem velocidade, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo BMX Freestyle, Ciclismo estrada, Ciclismo Mountain Bike, Esgrima, Futebol (feminino), Ginástica artística, Ginástica rítmica, Ginástica trampolim, Handebol (feminino), Hipismo Adestramento, Hipismo CCE, Hipismo Saltos, Judô, Levantamento de Pesos, Natação, Pentatlo moderno, Remo, Rúgbi (feminino), Saltos ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro com arco, Tiro esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei, Vôlei de praia e Wrestling.