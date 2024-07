Yuri Lima se pronuncia após escândalo de traição à cantora Iza

Cantora revelou que foi traída pelo jogador (Foto: Mailson Santana/Fluminense / Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/07/2024 - 11:19

Na noite da última quarta-feira (10), a cantora Iza anunciou em um vídeo por meio das suas redes sociais o término do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima (assista ao vídeo abaixo). Algumas horas depois do vídeo da cantora, Yuri se pronunciou para o portal "Leo Dias".

- Ela (Iza) não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes (se referindo a Leo Dias)… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, bem antes de começar a namorar com a Iza. E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m*rdas, coisas que eu nem sentia de verdade … mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar p*t*ria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes - disse Yuri Lima, jogador do Mirassol, sobre a traição à cantora Iza.

No vídeo, Iza revela que o motivo do término teria sido uma traição de Yuri com um suposto antigo affair.

- Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo. Ele me traiu - disse a cantora.