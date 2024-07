Quanto Alison dos Santos recebe pelo pódio na Diamond League?

💸 Prêmios nas etapas classificatórias da Diamond League:



- 1º lugar: US$ 10 mil (R$ 54 mil)

- 2º lugar: US$ 6 mil (R$ 32,5 mil)

- 3º lugar: US$ 3,5 mil (R$ 19 mil)

- 4º lugar: US$ 2 mil (R$ 11 mil)

- 5º lugar: US$ 1,25 mil (R$ 7 mil)

- 6º lugar: US$ 1 mil (R$ 5,4 mil)

- 7º lugar: US$ 750 (R$ 4 mil)

- 8º lugar: US$ 500 (R$ 2,7 mil)