Quanto o Flamengo vai pagar pelo terreno do Gasômetro? Veja impacto no orçamento

💰 Como o Flamengo pode pagar pelo terreno?



Segundo o ge, o Flamengo planeja cobrir parte do custo do terreno com a venda de apartamentos no Morro da Viúva. A ideia do clube é arrecadar cerca de R$ 114 milhões com os 38 imóveis no edifício - ou seja, R$ 3 milhões por cada unidade.