Yuri Lima marca gol e comete pênalti bizarro minutos após Iza anunciar traição; veja

Yuri Lima marcou gol e cometeu pênalti no jogo do Mirassol (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Envolvido em polêmica de traição com a cantora Iza, o meia Yuri Lima anotou um gol pelo Mirassol nesta quarta-feira (10), contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. O gol marcado pelo jogador ocorreu minutos após a artista anunciar o término do namoro com o atleta. O jogador ainda cometeu um pênalti no jogo.

Iza publicou o vídeo nas redes sociais por volta das 19h, horário em que o jogo do Mirassol começou. Yuri Lima marcou o gol aos 16 minutos do segundo tempo, chutando de voleio após uma bola mal rebatida na área do Grêmio Prudente. Cinco minutos depois, cometeu um pênalti. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Veja os lances de Yuri Lima na partida: