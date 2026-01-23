Ranking de fornecedoras de uniformes no Brasileirão tem nova liderança; veja marcas
Puma e Adidas travam embate na lista e Nike cresce participação entre as equipes; veja todos os contratos dos times
O Brasileirão 2026 tem uma nova marca na liderança do ranking de fornecedoras de material esportivo. A lista apresenta três alterações em relação à temporada passada, todas elas realizadas por clubes que disputaram a Série A em 2025, além da adição de novas patrocinadoras dos clubes que foram promovidos da segunda divisão.
Neste ano, a Puma assumiu a liderança do ranking e se tornou a mais presente nos uniformes do Brasileirão. A marca alemã desbancou a "rival local" Adidas, também da Alemanha, e a Umbro, líderes da edição 2025 do campeonato. A marca assumiu a ponta após fechar acordo com o Fluminense, que deixou a Umbro. O tricolor carioca se junta a Palmeiras, RB Bragantino e Bahia, que já mantinham contrato com a fornecedora.
A Adidas deixou a liderança após a saída do Atlético Mineiro da sua cartilha de patrocínio. O Galo assinou com a Nike após o fim do seu vínculo com a empresa alemã. Agora, apenas Flamengo, Cruzeiro e Internacional mantém contrato com a "marca das três listras".
Em paralelo a queda da Adidas, a Nike alavancou mais dois contratos na virada da temporada e saiu de um para três patrocínios em 2026. Antes, apenas o Corinthians mantinha vínculo com a empresa norte-americana, que agora tem o Galo e o Vasco como novos parceiros no Brasil. O vínculo da Nike com o Timão é o mais antigo dentre todos do Brasileirão, foi assinado em 2003 e renovado até o fim de 2035.
Outra marca que perdeu espaço na temporada 2026 é a Umbro, que dividia o protagonismo com a Adidas no ranking. A marca inglesa perdeu o Fluminense e teve o Sport rebaixado, mas agora tem o Athletico-PR, que foi promovido da Série B. Agora, a empresa tem acordos com Grêmio, Santos e o Furacão.
A Volt também perdeu um clube na Série A, o Fortaleza, que também foi rebaixado em 2025, mas o Remo foi promovido à primeira divisão e é patrocinado pela empresa brasileira. Kappa, italiana, tinha o Vasco no Brasileirão e agora estampa a camisa da Chapecoense, que também saiu da Série B. O Coritiba, que também subiu de divisão, é patrocinado pela Diadora.
As marcas que fornecem para apenas uma equipe e mantiveram o contrato são a New Balance, com o São Paulo, Reebok, no Botafogo, e Athleta, que patrocina o Mirassol. No total, o Brasileirão ganhou uma nova marca em sua lista de fornecedoras de uniforme, saiu de dez empresas para 11 nesta edição.
Marcas que mais aparecem nos uniformes do Brasileirão Série A
Brasileirão 2026
- Puma: 4 clubes (ganhou um clube)
- Nike: 3 clubes (ganhou dois clubes)
- Adidas: 3 clubes (perdeu um clube)
- Umbro: 3 clubes (perdeu um clube)
- Volt: 2 clubes (manteve)
- New Balance: 1 clube (manteve)
- Reebok: 1 clube (manteve)
- Diadora: 1 clube (promovido da Série B)
- Athleta: 1 clube (manteve)
- Kappa: 1 clube (manteve)
Brasileirão 2025
- Adidas: 4 clubes
- Umbro: 4 clubes
- Puma: 3 clubes
- Volt: 2 clubes
- Nike: 1 clubes
- New Balance: 1 clube
- Reebok: 1 clube
- Athleta: 1 clube
- Kappa: 1 clube
- Vozão: 1 clube
- 19treze: 1 clube
Veja as marcas que patrocinam os uniformes do Brasileirão
- Athletico-PR - Umbro (manteve)
- Atlético Mineiro - Nike (saiu Adidas)
- Bahia - Puma (manteve)
- Botafogo - Rebook (manteve)
- Chapecoense - Kappa (manteve)
- Corinthians - Nike (manteve)
- Coritiba - Diadora (manteve)
- Cruzeiro - Adidas (manteve)
- Flamengo - Adidas (manteve)
- Fluminense - Puma (saiu Umbro)
- Grêmio - Umbro (manteve)
- Internacional - Adidas (manteve)
- Mirassol - Athleta (manteve)
- Palmeiras - Puma (manteve)
- RB Bragantino - Puma (manteve)
- Remo - Volt (manteve)
- Santos - Umbro (manteve)
- São Paulo - New Balance (manteve)
- Vasco - Nike (saiu Kappa)
- Vitória - Volt (manteve)
