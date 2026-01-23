menu hamburguer
Ranking de fornecedoras de uniformes no Brasileirão tem nova liderança; veja marcas

Puma e Adidas travam embate na lista e Nike cresce participação entre as equipes; veja todos os contratos dos times

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 23/01/2026
16:00
Puma ultrapassou a Adidas e se tornou a marca mais presente no Brasileirão, enquanto a Nike atingiu três clubes.
imagem cameraPuma ultrapassou a Adidas e se tornou a marca mais presente no Brasileirão, enquanto a Nike atingiu três clubes. (Fotos: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press / Ze Rafael Photo/UAI FOTO / ALEXANDRE BRUM/AGENCIA ENQUADRAR)
O Brasileirão 2026 tem uma nova marca na liderança do ranking de fornecedoras de material esportivo. A lista apresenta três alterações em relação à temporada passada, todas elas realizadas por clubes que disputaram a Série A em 2025, além da adição de novas patrocinadoras dos clubes que foram promovidos da segunda divisão.

Neste ano, a Puma assumiu a liderança do ranking e se tornou a mais presente nos uniformes do Brasileirão. A marca alemã desbancou a "rival local" Adidas, também da Alemanha, e a Umbro, líderes da edição 2025 do campeonato. A marca assumiu a ponta após fechar acordo com o Fluminense, que deixou a Umbro. O tricolor carioca se junta a Palmeiras, RB Bragantino e Bahia, que já mantinham contrato com a fornecedora.

A Adidas deixou a liderança após a saída do Atlético Mineiro da sua cartilha de patrocínio. O Galo assinou com a Nike após o fim do seu vínculo com a empresa alemã. Agora, apenas Flamengo, Cruzeiro e Internacional mantém contrato com a "marca das três listras".

Em paralelo a queda da Adidas, a Nike alavancou mais dois contratos na virada da temporada e saiu de um para três patrocínios em 2026. Antes, apenas o Corinthians mantinha vínculo com a empresa norte-americana, que agora tem o Galo e o Vasco como novos parceiros no Brasil. O vínculo da Nike com o Timão é o mais antigo dentre todos do Brasileirão, foi assinado em 2003 e renovado até o fim de 2035.

Outra marca que perdeu espaço na temporada 2026 é a Umbro, que dividia o protagonismo com a Adidas no ranking. A marca inglesa perdeu o Fluminense e teve o Sport rebaixado, mas agora tem o Athletico-PR, que foi promovido da Série B. Agora, a empresa tem acordos com Grêmio, Santos e o Furacão.

A Volt também perdeu um clube na Série A, o Fortaleza, que também foi rebaixado em 2025, mas o Remo foi promovido à primeira divisão e é patrocinado pela empresa brasileira. Kappa, italiana, tinha o Vasco no Brasileirão e agora estampa a camisa da Chapecoense, que também saiu da Série B. O Coritiba, que também subiu de divisão, é patrocinado pela Diadora.

As marcas que fornecem para apenas uma equipe e mantiveram o contrato são a New Balance, com o São Paulo, Reebok, no Botafogo, e Athleta, que patrocina o Mirassol. No total, o Brasileirão ganhou uma nova marca em sua lista de fornecedoras de uniforme, saiu de dez empresas para 11 nesta edição.

Fluminense apresenta uniformes, agora produzidos pela Puma
Puma se tornou a nova líder do mercado de uniformes do Brasileirão após fechar com o Fluminense. (Divulgação/Fluminense FC)

Marcas que mais aparecem nos uniformes do Brasileirão Série A

Brasileirão 2026

  1. Puma: 4 clubes (ganhou um clube)
  2. Nike: 3 clubes (ganhou dois clubes)
  3. Adidas: 3 clubes (perdeu um clube)
  4. Umbro: 3 clubes (perdeu um clube)
  5. Volt: 2 clubes (manteve)
  6. New Balance: 1 clube (manteve)
  7. Reebok: 1 clube (manteve)
  8. Diadora: 1 clube (promovido da Série B)
  9. Athleta: 1 clube (manteve)
  10. Kappa: 1 clube (manteve)

Brasileirão 2025

  1. Adidas: 4 clubes
  2. Umbro: 4 clubes
  3. Puma: 3 clubes
  4. Volt: 2 clubes
  5. Nike: 1 clubes
  6. New Balance: 1 clube
  7. Reebok: 1 clube
  8. Athleta: 1 clube
  9. Kappa: 1 clube
  10. Vozão: 1 clube
  11. 19treze: 1 clube

Veja as marcas que patrocinam os uniformes do Brasileirão

  1. Athletico-PR - Umbro (manteve)
  2. Atlético Mineiro - Nike (saiu Adidas)
  3. Bahia - Puma (manteve)
  4. Botafogo - Rebook (manteve)
  5. Chapecoense - Kappa (manteve)
  6. Corinthians - Nike (manteve)
  7. Coritiba - Diadora (manteve)
  8. Cruzeiro - Adidas (manteve)
  9. Flamengo - Adidas (manteve)
  10. Fluminense - Puma (saiu Umbro)
  11. Grêmio - Umbro (manteve)
  12. Internacional - Adidas (manteve)
  13. Mirassol - Athleta (manteve)
  14. Palmeiras - Puma (manteve)
  15. RB Bragantino - Puma (manteve)
  16. Remo - Volt (manteve)
  17. Santos - Umbro (manteve)
  18. São Paulo - New Balance (manteve)
  19. Vasco - Nike (saiu Kappa)
  20. Vitória - Volt (manteve)

