O Brasileirão 2026 tem uma nova marca na liderança do ranking de fornecedoras de material esportivo. A lista apresenta três alterações em relação à temporada passada, todas elas realizadas por clubes que disputaram a Série A em 2025, além da adição de novas patrocinadoras dos clubes que foram promovidos da segunda divisão.

Neste ano, a Puma assumiu a liderança do ranking e se tornou a mais presente nos uniformes do Brasileirão. A marca alemã desbancou a "rival local" Adidas, também da Alemanha, e a Umbro, líderes da edição 2025 do campeonato. A marca assumiu a ponta após fechar acordo com o Fluminense, que deixou a Umbro. O tricolor carioca se junta a Palmeiras, RB Bragantino e Bahia, que já mantinham contrato com a fornecedora.

A Adidas deixou a liderança após a saída do Atlético Mineiro da sua cartilha de patrocínio. O Galo assinou com a Nike após o fim do seu vínculo com a empresa alemã. Agora, apenas Flamengo, Cruzeiro e Internacional mantém contrato com a "marca das três listras".

Em paralelo a queda da Adidas, a Nike alavancou mais dois contratos na virada da temporada e saiu de um para três patrocínios em 2026. Antes, apenas o Corinthians mantinha vínculo com a empresa norte-americana, que agora tem o Galo e o Vasco como novos parceiros no Brasil. O vínculo da Nike com o Timão é o mais antigo dentre todos do Brasileirão, foi assinado em 2003 e renovado até o fim de 2035.

Outra marca que perdeu espaço na temporada 2026 é a Umbro, que dividia o protagonismo com a Adidas no ranking. A marca inglesa perdeu o Fluminense e teve o Sport rebaixado, mas agora tem o Athletico-PR, que foi promovido da Série B. Agora, a empresa tem acordos com Grêmio, Santos e o Furacão.

A Volt também perdeu um clube na Série A, o Fortaleza, que também foi rebaixado em 2025, mas o Remo foi promovido à primeira divisão e é patrocinado pela empresa brasileira. Kappa, italiana, tinha o Vasco no Brasileirão e agora estampa a camisa da Chapecoense, que também saiu da Série B. O Coritiba, que também subiu de divisão, é patrocinado pela Diadora.

As marcas que fornecem para apenas uma equipe e mantiveram o contrato são a New Balance, com o São Paulo, Reebok, no Botafogo, e Athleta, que patrocina o Mirassol. No total, o Brasileirão ganhou uma nova marca em sua lista de fornecedoras de uniforme, saiu de dez empresas para 11 nesta edição.

Puma se tornou a nova líder do mercado de uniformes do Brasileirão após fechar com o Fluminense.

Marcas que mais aparecem nos uniformes do Brasileirão Série A

Brasileirão 2026

Puma: 4 clubes (ganhou um clube) Nike: 3 clubes (ganhou dois clubes) Adidas: 3 clubes (perdeu um clube) Umbro: 3 clubes (perdeu um clube) Volt: 2 clubes (manteve) New Balance: 1 clube (manteve) Reebok: 1 clube (manteve) Diadora: 1 clube (promovido da Série B) Athleta: 1 clube (manteve) Kappa: 1 clube (manteve)

Brasileirão 2025

Adidas: 4 clubes Umbro: 4 clubes Puma: 3 clubes Volt: 2 clubes Nike: 1 clubes New Balance: 1 clube Reebok: 1 clube Athleta: 1 clube Kappa: 1 clube Vozão: 1 clube 19treze: 1 clube

Veja as marcas que patrocinam os uniformes do Brasileirão