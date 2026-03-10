Time da Série A anuncia ex-narrador da Globo como diretor de comunicação

O Athletico-PR anunciou que Linhares Jr, ex-narrador da Globo, é o novo diretor de comunicação do clube. Após deixar a emissora, o jornalista retornou para Curitiba, voltando também a narrar na rádio. Nesta terça-feira (10), foi anunciado como o novo diretor do Furacão.

Linhares Jr também conversou com o Lance! exclusivamente, contando um pouco mais sobre o seu sentimento em poder assumir um papel tão importante no clube.

- Estou muito feliz com a oportunidade e motivado com essa nova fase na minha carreira profissional. Agradeço ao Athletico e ao Presidente Mário Celso Petraglia pela confiança. O Athletico é uma referência no futebol e a responsabilidade é enorme. Comunicação e esporte, especialmente o futebol, fazem parte da minha vida há mais de 40 anos e essa experiência será fundamental nesse novo desafio - afirmou o diretor.

- Nesse início de trabalho estou conhecendo o funcionamento e a estrutura do Athletico. Ainda estamos discutindo e avaliando as diretrizes e as estratégias que vamos desenvolver. Como num jogo de futebol, diria que ainda estamos na fase de estudos - finalizou.

Linhares Jr é o novo diretor de comunicação do Athletico PR (Foto: Reprodução/Instagram)

- Muito feliz pelo momento vivido no Athletico. São algumas temporadas defendendo essa camisa e sou feliz por cada oportunidade. Procuro trabalhar muito no dia a dia, evoluir, aprender para que possa entregar resultado dentro de campo. Consegui voltar muito bem da lesão e me preparei muito bem fisicamente para estar no mais alto nível. É manter a pegada no dia a dia e alçar voos altos com clube nesta temporada - afirmou Julimar.

Na sequência, o atacante celebrou a marca de 100 jogos alcançadas com a camisa do Athletico-PR. O atacante subiu ao time profissional do Furacão em 2020 e busca recuperar o protagonismo que tinha antes de sua lesão.

- É uma marca muito importante, que reforça ainda mais o carinho que sinto pelo Athletico. Agradeço a todos que sempre confiaram em mim, da diretoria até a torcida. Mas quero viver mais. Meu desejo é poder fazer mais jogos e ganhar títulos com o Athletico. Eu sei da responsabilidade que é representar o Athletico e não fujo dela - concluiu.