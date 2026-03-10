Corinthians discute dívida e naming rights da Neo Química Arena com a Caixa
Diretoria tenta avançar nas negociações
Osmar Stábile, presidente do Corinthians, se reuniu com a Caixa nesta segunda-feira (10) para tratar da dívida do clube com o banco e, paralelamente, discutir a possibilidade de definir o valor dos naming rights da Neo Química Arena.
No momento, a dívida do clube com a instituição financeira gira em torno de R$ 670 milhões. O acordo pode envolver mudanças nos naming rights do estádio, que atualmente pertencem à Neo Química, marca da farmacêutica Hypera Pharma.
A troca do patrocinador que estampa o nome da arena está entre as possibilidades apresentadas pela diretoria alvinegra para encerrar o débito com o banco.
No entanto, para que isso aconteça, a Caixa pediu mais tempo para avaliar a viabilidade da negociação e estipular os valores, em um processo chamado valuation.
Contrato do Corinthians com a Hypera Pharma
O acordo com a Neo Química foi assinado em 2020 pelo valor de R$ 300 milhões, com validade de 20 anos. Uma cláusula do contrato previa que, desde setembro de 2025, o valor da multa rescisória cairia para R$ 50 milhões, o que viabilizaria o pagamento e a troca do patrocinador.
Diante da possibilidade de renegociar o contrato de naming rights do estádio no ano passado, o Corinthians buscou outras empresas no mercado que estejam alinhadas aos objetivos financeiros do clube e apresentou propostas que seguem sendo analisadas em paralelo.
O objetivo do Timão é resolver em definitivo a pendência envolvendo a dívida com a Caixa.
