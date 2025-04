Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Deportivo Táchira?

A Libertadores 2025 começa para Flamengo e Deportivo Táchira nesta quinta-feira (3), mas os dois clubes chegam ao torneio em cenários completamente diferentes. De um lado, o Flamengo, potência financeira do futebol brasileiro, dono de um orçamento bilionário e um dos elencos mais caros do continente. Do outro, o Táchira, clube venezuelano que, apesar de pertencer a um grande grupo empresarial, tem dificuldades para competir financeiramente no cenário sul-americano.



📊 O tamanho do abismo financeiro

O Flamengo vem de uma temporada em que faturou mais de R$ 1,3 bilhão, sustentado por diversas fontes de receita, como direitos de TV, patrocínios e bilheteria. Esse poder econômico permite ao clube pagar salários milionários a vários jogadores, investir em reforços de peso e manter um nível de competitividade alto em todas as competições que disputa.

Já o Deportivo Táchira enfrenta uma realidade oposta. A crise econômica da Venezuela impacta diretamente o futebol local, e os clubes do país operam com orçamentos muito menores. O Táchira, apesar de contar com o suporte do Grupo JHS, não tem receitas próximas das gigantes do continente. Os salários médios dos jogadores giram em torno de R$ 20 mil por mês, valor muito abaixo dos padrões brasileiros.

⚖️ Disparidade que reflete no futebol

A diferença financeira entre os clubes se traduz diretamente no investimento em estrutura, elenco e até mesmo na expectativa dentro da Libertadores. O Flamengo entra como favorito ao título, com um grupo recheado de estrelas e um planejamento que busca títulos internacionais. Já o Táchira, ciente de suas limitações, aposta em organização tática e no fator casa para tentar surpreender.

Mesmo com o favoritismo claro do Flamengo, a Libertadores já mostrou que, dentro de campo, nem sempre o orçamento define o resultado. O Táchira pode ter menos recursos, mas o espírito de superação muitas vezes faz a diferença no futebol. A única certeza é que, na quinta-feira, estarão frente a frente dois clubes que representam lados opostos do futebol sul-americano.

