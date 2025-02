Qual o tamanho do abismo financeiro entre Corinthians e Universidad Central?

O Corinthians enfrenta a Universidad Central na segunda fase da Libertadores, e a disparidade financeira entre os clubes é evidente. Enquanto o time brasileiro tem um dos maiores orçamentos do país, a equipe venezuelana opera com recursos significativamente mais modestos.

💰 Orçamentos e Receitas: Realidades Distintas

O Corinthians prevê para 2025 um faturamento bruto de R$ 795 milhões, representando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. As principais fontes de receita incluem direitos de transmissão, patrocínios e venda de jogadores.



Em contraste, a Universidad Central, clube venezuelano, tem um orçamento anual consideravelmente menor. Sem os mesmos recursos de transmissão e patrocínios de grande porte, o time depende principalmente de parcerias locais, bilheteria e apoio de sua comunidade para manter suas operações. Os valores exatos do orçamento não estão disponíveis publicamente.

⚽ Impacto financeiro da Libertadores

Os valores específicos de premiação para a segunda fase da Libertadores 2025 não foram divulgados até o momento, mas sabe-se que há dinheiro em jogo.



Em 2024, por exemplo, todos os clubes que disputaram esta fase receberam US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) da Conmebol. Na fase seguinte, o valor foi de US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões). É provável que os valores deste ano sofram um pequeno reajuste.



Para o Corinthians, com um orçamento robusto, a premiação da Libertadores complementa as finanças. Por outro lado, para a Universidad Central, qualquer valor adicional obtido através da competição pode representar uma parcela substancial de seu orçamento anual.