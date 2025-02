Corinthians defende retrospecto positivo em estreia na Libertadores

Nesta quarta-feira (19), o Corinthians faz a sua estreia na Pré-Libertadores. No Olímpico de UCV, em Caracas, na Venezuela, o Timão encara o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo ida da Fase Preliminar 2 da competição continental.

continua após a publicidade

➡️Patrocinadora promete doação para vaquinha a cada gol do Corinthians em estreia

O clube alvinegro tem um bom retrospecto contra equipes da Venezuela. Considerando partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana e a Pequena Taça do Mundo, torneio amistoso disputado no país em 1953 e conquistado pelo Corinthians, o Timão enfrentou times venezuelanos em dez oportunidades, somando nove vitórias e um empate.

SP - SAO PAULO - 12/02/2025 - PAULISTA 2025, CORINTHIANS X SANTOS - Yuri Alberto jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Santos no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Paulista 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Jogos do Corinthians contra venezuelanos

Seleção de Caracas 1 x 2 Corinthians – 21/07/53 (Pequena Taça do Mundo)

Seleção de Caracas 0 x 2 Corinthians – 30/07/53 (Pequena Taça do Mundo)

Minerven 2 x 5 Corinthians – 18/11/94 (Copa CONMEBOL)

Corinthians 6 x 0 Minerven – 25/11/94 (Copa CONMEBOL)

Deportivo Táchira 1 x 1 Corinthians – 15/02/12 (CONMEBOL Libertadores)

Corinthians 6 x 0 Deportivo Táchira – 18/04/12 (CONMEBOL Libertadores)

Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara – 14/03/18 (CONMEBOL Libertadores)

Deportivo Lara 2 x 7 Corinthians – 17/05/18 (CONMEBOL Libertadores)

Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara – 23/05/19 (CONMEBOL Sudamericana)

Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians – 30/05/19 (CONMEBOL Sudamericana)

Decisão para o Corinthians

O clube alvinegro se prepara para o maior desafio da temporada até aqui. Desde o início do ano, a comissão técnica vem trabalhando no preparo do elenco para o duelo da Libertadores, uma das principais prioridades da equipe.

continua após a publicidade

Para alguns atletas é a primeira partida de Libertadores. O meia André Carrillo estreia no torneio. O peruano falou sobre a importância da competição e destacou a felicidade de disputar um campeonato de seu continente.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Estou muito contente, muito feliz de participar da Copa Libertadores. É a minha primeira, claramente. Em geral, vamos tratar de passar, primeiramente, desta fase, para chegar o mais longe possível e, se Deus quiser, sair campeões. Creio que todo jogador latino pensa nisto, de levantar uma Copa Libertadores. Levantar um troféu internacional. Seria para mim e para o meu país algo muito importante — finalizou o volante.