Vaquinha do Corinthians supera marca milionária após doação de patrocinador

A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, se tornou a maior doadora da vaquinha promovida pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida da Neo Química Arena, estádio do clube alvinegro, com a Caixa Econômica Federal.

continua após a publicidade

➡️Corinthians terá reforço no meio-campo para decisão na Libertadores

No último sábado (15), a empresa doou R$ 500 mil para a campanha e prometeu doar mais R$ 300 mil a cada gol do Corinthians contra o Universidad Central, pela Pré-Libertadores, nesta quarta-feira (19). Com isso, a vaquinha bateu R$ 37.392.762,11 em doações.

Lançada em novembro, a campanha visa arrecadar R$ 700 milhões para quitar os débitos do Corinthians com o banco estatal referente ao estádio, inaugurado em 2014, que contou com ajuda financeira da instituição para a sua construção.

continua após a publicidade

A ação da patrocinadora alavancou o valor arrecadado pela vaquinha do Corinthians. Para cumprir a meta, a campanha precisa acumular mais R$ 662.607.237,89. Vale lembrar que a ação da torcida organizada terá duração até maio deste ano.

Recordista

O patrocinador do Corinthians bateu um recorde que pertencia a outra empresa, essa sem ligação com o clube alvinegro. No final do ano passado, a Fatal Models, especializado em anúncio de acompanhantes, havia feito uma contribuição de R$ 200 mil, que liderava o ranking de doações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Campanha promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel visa pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena (Foto: Reprodução / JP Drone)

Como doar?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.