Nesta quarta-feira (19), Universidad Central e Corinthians se enfrentam em partida válida pela segunda fase da Libertadores. Os times duelarão pelo jogo de ida no Estadio Olimpico de la Universidad Central, em Caracas, na Venezuela. A bola está prevista para rolar a partir das 21h30 (de Brasília), e a partida terá transmissão exclusiva da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

O Universidad Central não faz bom começo e se encontra em 8º lugar no Campeonato Venezuelano. Na competição, o time vem de dois empates, uma derrota e uma vitória, sendo essa de virada no último jogo. O clube vem para o duelo contra o Corinthians com seu time titular.

Pedro Raul negocia com clube da Série A e desfalca o Corinthians na Libertadores

Já o Corinthians, faz começo de temporada ótimo. O clube é líder do Grupo A e está há dez pontos de distância para o segundo colocado. O Timão, em 11 jogos, venceu oito, empatou dois e perdeu apenas um. São sete jogos seguidos sem derrotas para o clube, que vem em ótima forma.

Corinthians comemora seu gol durante partida pelo Campeonato Paulista 2025. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Se o Corinthians passar pelo Universidad Central, enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona e El Nacional – ambos do Equador – na terceira fase, a última antes da fase de grupos.

✅ FICHA TÉCNICA

SEGUNDA FASE - LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-Feira, 19 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: no Estadio Olimpico de la Universidad Central, em Caracas, na Venezuela

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo e Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko e Zapata; Solé, Charles Ortiz

CORINTHIANS Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto