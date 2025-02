Corinthians terá reforço no meio-campo para decisão na Libertadores

O Corinthians enfrenta o Universidad Central, no estádio Olímpico da UCV, em Caracas, pela Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A partida será nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), e marca a estreia do Timão na competição continental.

Ramón Díaz prepara a equipe para o confronto desde o início da temporada. O treinador poupou muitos titulares nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Timão lidera a classificação geral do torneio. Com a vantagem no estadual, o técnico prepara o Corinthians com força máxima para o duelo.

O Corinthians terá um reforço para o confronto contra o Unversidad Central: o meia Breno Bidon. O jogador estava com a Seleção Brasileira na disputada do Sul-Americano Sub-20, disputado entre o mês de janeiro e fevereiro na Venezuela.

A Seleção Brasileira acabou com o título da competição. Breno Bidon permaneceu no país e deve ser novidade na equipe de Ramón Díaz para o decisivo confronto pela Libertadores. Um dos destaques da equipe na reta final do último Brasileirão, o meia disputou 44 jogos, marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Corinthians.

Breno Bidon será opção de Ramón Díaz para partida do Corinthians contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Pré-Libertadores (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Timão focado

O Corinthians disputa a Fase Preliminar 2 da competição continental. Para chegar à fase de grupos da Libertadores, o Corinthians precisa eliminar o rival e ainda enfrentar mais um confronto eliminatório contra o vencedor de El Nacional e Barcelona de Guayaquil, ambos do Equador.

O Timão de Ramón Díaz deve entrar em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; Raniele, Breno Bidon (José Martínez), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.