Richard Rios elogia jogadores do time Brasil na Kings League

O meia Richard Rios revelou, na última sexta-feira (17), que acompanha os torneios da Kings League. Durante um bate-papo com a TV Palmeiras, o jogador elogiou alguns jogadores da equipe brasileira, que venceu o torneio. Ele destacou as participações do atacante Kelvin e do meia Andreas.

continua após a publicidade

➡️ Ponto de encontro da torcida do Flamengo, Bar do Chicos fecha as portas no Rio

➡️ Estreia de Tiago Leifert no SBT em Benfica x Barcelona viraliza: ‘Parece FIFA’

Os dois jogadores foram os destaques do Brasil no torneio. Ao falar sobre a qualidade dos atletas, Richard Rios também opinou sobre o não sucesso deles no futebol profissional. Para o meia do Palmeiras, os brasileiros tem qualidade para jogar profissionalmente.

- A Colômbia estava na final (da Kings League). Eu estava assistindo. Tenho vários amigos que jogam. O camisa 10 jogou comigo. Mas a Seleção Brasileira é muito boa. Esse cara aí, o 9 (Kelvin), que isso, não dá - disse o meia, antes de opinar sobre o não sucesso do jogador no futebol profissional.

continua após a publicidade

- Talvez foi falta de oportunidade. Porque dá para ver que o cara tem tudo (para jogar profissionalmente). Mas não só ele. Tem muitos outro jogadores (que também não tiveram oportunidade). O camisa 10 (Andreas), também é muito bom. Mas são muitas coisas. A gente não sabe o que ele (Kelvin) passou. As vezes era para ele ser o melhor jogador do mundo de Fut 7. E ele é - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Kings League

O torneio, fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, tem se destacado no cenário mundial do futebol society, especialmente com a realização da Kings World Cup Nations 2025. A competição reuniu atletas profissionais, ex-jogadores e streamers e teve premiação de US$ 1 milhão.

continua após a publicidade

O Brasil se consagrou campeão do torneio no último dia 12 de janeiro, ao vencer o time da Colômbia por 6 a 2. O atacante Kelvin foi o responsável por marcar todos os gols brasileiros na final. Além disso, ele também foi o artilheiro da competição, com 19 gols anotados.