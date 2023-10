Piqué e Shakira travaram uma longa batalha judicial sobre a guarda dos filhos após o conturbado divórcio. Ficou determinado, por exigência da cantora, que o ex-jogador deveria visitá-los - que moram em Miami com a mãe. No entanto, segundo o programa espanhol TV Mamarazzis, Gerard tentou encurtar o período de tempo ao lado das crianças com a justificativa de não conseguir passar dez dias por mês com o casal.